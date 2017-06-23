"Маски" задержали главу Серпуховского района Подмосковья после обысков

Рано утром 13 июня сотрудники неопознанного силового ведомства ворвались в дом Александра Шестуна из-за земельного участка. Подробности происшествия рассказала пресс-служба чиновника.

Около 6:40 "маски" в составе 40 человек провели обыски в доме главы Серпуховского района Подмосковья. Правоохранители не носят опознавательных знаков, не представляются и отказываются пропускать к политику адвоката.После обысков Александра Шестуна задержали.

По предположениям пресс-секретаря, силовики могут искать документы или записи о выделении некого участка в деревне Прилуки. Таким образом, чиновника пытаются отстранить от выборов. Ведь регистрация начнется уже через неделю. Александр Шестун рассказал об этой проблеме, записав видеообращение к президента Владимиру Путину. По его словам, политические оппоненты оказывают на него сильное давление с целью не допустить к власти на новый срок.