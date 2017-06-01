В Подмосковье футбольные ворота убили ребенка

11 июня в Подмосковье случился инцидент, в результате которого погиб ребенок.

Сообщается, что четырехлетний ребенок был на прогулке. В один момент на мальчика упали футбольные ворота. Известно, что маленький ребенок умер на месте происшествия от сильного удара в области головы. После случившегося правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "халатность". Сотрудники полиции допросили главу сельского поселения, а так же и его заместителя. Сейчас представители правоохранительных органов проводят дополнительное расследование и допрашивают очевидцев трагедии.

Напомним, что недавно в Тюмени возле реки Туры нашли труп школьника. Экспертиза тела 10-летнего мальчика показала причину его смерти: ребенок утонул. Труп ребенка был обнаружен в вечернее время. Правоохранительные органы установили личность погибшего. Сотрудники полиции начали опрашивать родных и близких мальчика. По факту происшествия следствием проводятся дополнительные проверки для выяснения всех деталей.