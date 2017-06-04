В Саратовский "автохам" подрезал автобус с детьми и набросился на водителя

Пассажиры автобуса вступились за водителя и отметили, что владелец и его спутница были пьяны. Кроме того, общественность больше всего возмутило то, что в автобусе было много детей и они могли пострадать.

Как стало известно, в Саратовской области произошел странный инцидент при участии автобуса и иномарки. Иномарка решила подрезать пассажирский автобус, в результате чего ему пришлось выехать на встречную полосу и остановится. Как только "автохам" остановился, из иномарки сначала выскочила женщина, а затем и сам водитель. Они тут же набросились на водителя автобуса и стали на него кричать, а мужчина даже пытался ухватить за руку через боковое стекло.

Пассажиры моментально встали на сторону водителя автобуса и отметили, что от действий автодебошира могли пострадать дети, которых в общественном транспорте было довольно много. Другие же заметили, что водитель иномарки и его спутница находились в состоянии алкогольного опьянения, стали снимать происходящее на телефон и вызывать сотрудников полиции.