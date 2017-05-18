На Камчатке сосед убил мужчину и спрятал труп в холодильник

На Камчатке мужчина написал заявление в правоохранительные органы касательно пропажи своего сына.

Сотрудники полиции стали подозревать соседа пропавшего в убийстве. Выяснилось, что пострадавший в состоянии алкогольного опьянения пришел в гости к своему соседу. Они распивали спиртные напитки, после чего между ними произошел конфликт. Сосед нанес своему гостю сильный удар ножом. Потерпевший хотел сопротивляться, однако нападавший ударил его несколько раз топором в области головы. От сильных травм мужчина умер на месте происшествия.

Преступник решил скрыть следы убийства. Для этого он поместил труп своего товарища в холодильник. После этого он вывез тело на машине и сбросил труп в дорожную канаву.

Представители правоохранительных органов задержали обвиняемого. На допросе он не отрицал своей вины в произошедшем. Сотрудники полиции продолжают вести расследование.