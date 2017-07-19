Роспотребнадзор объявил причины отравления 60 детей в лагере "Сосновый бор"

Пострадавшие слегли в больницу с кишечной инфекцией из-за ряда нарушений со стороны сотрудников учреждения. Такие факты специалисты ведомства выявили во время своего расследования.

13 июня пресс-служба Роспотребнадзора приводит результаты проверки инцидента в детском лагере "Сосновый бор" в городе Кушва Свердловской области. Напомним, конце мая более 60 детей госпитализировали после серьёзного отравления. Следственный комитет при поддержке Роспотребнадзора проверили обстоятельства в рамках уголовного дела.

Оказалось, что ребята отравились по причине вируса. По данным ведомства, к эпидемии привело халатное исполнение поваром и посудомойщицей своих обязанностей по обеспечению санитарно-гигиенических норм. Именно их действия стали ключевыми факторами, которые повлекли массовую госпитализацию детей.