Жительница Краснослободска была арестована из-за одежды

Инцидент произошел тогда, когда возлюбленный женщины отправился в тюрьму за содеянные преступления.

До этого пара проживала вместе. По этой причине после того, как мужчину посадили в тюрьму, его сожительница решила съехать. Некоторые ее вещи остались в квартире и она решила забрать их в другой раз. Тогда, когда она приехала за своими вещами, в доме находились мать и сестра заключенного. Сама женщина пришла в нетрезвом состоянии. Она начала складывать свою одежду и заметила на некоторых вещах грязь. Это дало ей решить, что ее вещи носила сестра ее возлюбленного.

Такого простить женщина не смогла и нанесла обидчице несколько ударов по лицу. В правоохранительные органы потерпевшая обратилась только спустя некоторое время. Теперь на модницу завели уголовное дело. Известно, что на суде она полностью признала свою вину.

Напомним, что недавно в Мордовии беременная женщина попыталась устранить свою соперницу. Она узнала, что у ее мужа есть любовница. Беременная двойней обиженная женщина решила разобраться. В итоге она избила любовницу мужа настолько, что пострадавшей понадобилась срочная медицинская помощь. В суде учли ситуацию и положение обвиняемой, поэтому ей повезло отделаться только штрафом в сумме 5 000 рублей.