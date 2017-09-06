В Париже освободили заложников и арестовали их похитителя

В Париже спустя несколько часов завершилась драматическая история со стрельбой и заложниками. Как сообщают французские представители правопорядка, трое захваченных в плен парижан было освобождено во время штурма отрядом специального назначения.

По словам министра внутренних дел Франции Жерара Коллона, угроза для жизни была ликвидирована, а злоумышленник отправлен в отделение полиции.

Ранее сообщалось, что в одном из округов Парижа мужчина с оружием взял в заложники нескольких человек, среди них, вероятно, находилась женщина в положении. По данным одного из источников, ещё один из захваченных был ранен, но этот факт не подтвердился. Причины подобного инцидента неизвестны.

Полицейские начали расследование этого громкого дела; сообщается, что вероятность теракта не рассматривается.