В Гае в номере частной гостиницы нашли трупы троих мужчин

По предварительным данным, все трое погибших работали вахтовым методом и снимали жилье. О причинах их смерти в настоящий момент ничего неизвестно.

СМИ сообщили о том, в Гае Оренбургской области в частной гостинице были обнаружены трупы трех мужчин. Инцидент произошел на улице Аксакова, тела погибших находились в гостиничном номере. Что послужило причиной смерти мужчин в настоящий момент неизвестно, сотрудники правоохранительных органов ведут расследование.

В настоящий момент стало известно только то, что все трое мужчин приехали в Оренбургскую область на заработки и работали вахтовым методом, при этом снимали себе жилье в частной гостинице в Гае. Правоохранители пытаются установить личности погибших, все официальные комментарии полиции появятся после того, как будет проведен ряд необходимых экспертиз.