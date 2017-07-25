Без побоев, но и без денег: в Москве во время ЧМ-2018 ограбили британца

Чемпионат мира по футболу начался не только матчами, но и недопониманием между болельщиками. Так, сегодня стало известно об ограблении британского фаната в Москве.

Сообщается, что мужчина находился в настолько нетрезвом состоянии, что не мог членораздельно назвать имя и фамилию. Также уточняется, что пострадавший не вспомнил ту сумму, которая была изъята из его кошелька преступниками.

По предварительным данным, пятеро злоумышленников подошли к фанату на одном из московских бульваров с криками и угрозами. После получения желанной суммы грабители скрылись с места преступления на автомобиле, который на данный момент был найден представителями полиции. Сами подозреваемые разыскиваются стражами порядка по всему городу.

Тем временем иностранец спит в отделении полиции в ожидании раскрытия преступления. Известно, что кроме ограбления, британец никаким образом не пострадал, на теле следов побоев и прочих повреждений не имеется.