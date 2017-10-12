"Только нелюди так могут": живодеры решили утопить собаку

В интернете появилось видео, в котором женщина из Литвы оказывает помощь спаниелю. То, что она нашла у собаки на шее, тронуло ее до слез.

Женщина нашла собаку рядом с водоемом, а на шее питомца было что-то металлическое. Ей сразу же стало ясно, что собаку решили утопить. Женщина решила отвезти собаку в приют. Уже там выяснили, что на шее спаниеля был груз, который весил шесть килограмм. Женщина обратилась по поводу возникшей ситуации в правоохранительные органы.

В социальных сетях пользователи возмутились таким поведением хозяев собаки. "Только нелюди так могут", - писали неравнодушные. Женщину, спасшую жизнь спаниелю, все поблагодарили за то, что не прошла мимо несчастного животного.

Напомним, что недавно в Сковородино подростки подожгли кота. Женщина, которая является бывшим ветеринаром, увидела животное на улице. По ее словам, кот выглядел очень напуганным. Женщина забрала его домой, чтобы помощь ему. Оказалось, что кота подожгли подростки с помощью баллончика. По словам неравнодушной женщины, у него остались большие ожоги на теле, а также обгорели усы. В полицию она пока что не обращалась.