"Ты убила нас": нашли последнее видео погибшей на Волге семьи

СМИ обнаружили последние карты с семьей, которая погибла в трагедии на Волге. Видео было снято за несколько часов до их смерти.

В ролике молодая семья обращается к родственнице, которая проживает в Краснодаре. "Ты убила нас", - говорят они и продолжают весело рассказывать, что тоже хотят посмотреть на дельфинов. Они были счастливы и твердили, что скоро на катамаране они приедут к сестре в Краснодар и присоединяться к ней. Однако спустя несколько часов их катамаран столкнулся с грузовой баржей.

Журналистам удалось поговорить с сестрой погибшей. По словам женщины, 10 июня муж ее сестры праздновал день рождения, но особо отмечать у него желания не было. На том самом катамаране они появились совершенно случайно. Женщина подчеркнула, что этот мужчина ни за что не повел бы свою семью на опасность.

Напомним, что недавно выяснили, кому принадлежал катамаран. Он оказался зарегистрированным на имя бывшего чиновника Волгограда, который однажды совершил преступление и отбывал наказание в тюрьме. На катамаране также погиб и он, и его товарищ. На данный момент известно о смерти 11 человек в этой трагедии, но список все еще пополняется.