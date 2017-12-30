В Белоруссии экстренно сел самолет: жертв нет

Сегодня в околицах деревни Коробчицы Гродненского района Республики Беларусь легкомоторное воздушное судно совершило вынужденную посадку.

Сообщается, что пилот выбрался из самолёта самостоятельно, пассажиру понадобилась помощь от спасательной группы, которая прибыла на место происшествия. Представители МЧС прибегли к распиливанию транспорта специальным инструментарием.

Пострадавшие были госпитализированы и обследованы медиками. Им была предоставлена необходимая помощь. По предварительным данным, самолёт экстренно сел во время пробного полёта и вследствие столкновения с землёй деформировался.

Напомним, несколько дней назад пассажирский самолёт, который направлялся из Рима в Чикаго, совершил внеплановую посадку в Шенноне после того, как была найдена записка о возможной детонации взрывного устройства в салоне. После прибытия медиков, кинологов и взрывотехников и тщательного обыска лайнера бомба не была найдена.