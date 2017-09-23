В Казани основательно подготовившийся к изнасилованию мужчина потерпел неудачу

Девушка возвращалась поздним вечером домой, когда услышала сзади шаги и насторожилась, в этот момент на нее и набросился насильник, однако потерпел неудачу. На помощь пострадавшей подоспели очевидцы, которые и схватили пожилого мужчину.

Как стало известно, в ночь на 12 июня жительница Казани возвращалась домой и проходила по улице Побежимова, когда внезапно услышала странный шум. Она насторожилась и в этот момент на нее сразу же набросился пожилой мужчина. Крики жертвы насилия услышали очевидцы и сразу же бросились на помощь, скрутив нападавшего.

Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, однако несмотря на это, к изнасилованию он подготовился основательно. Спасители девушки нашли у него маску и нож, воспользоваться которым он по счастливой случайности не успел.

В настоящий момент в произошедшем будут разбираться сотрудники полиции, они также намерены проверить причастность предполагаемого насильника к подобным нападениям.