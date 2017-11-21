В Сковородино подростки подожгли кота

Жительница Сковородино в социальных сетях рассказала о жестокости подростков. На улице она обнаружила кота, над которым поиздевались несовершеннолетние.

Женщина рассказала, что несчастного кота обнаружили возле магазина. Животное было напугано и совсем не шевелилось. Так как она когда-то работала в ветеринарной клинике, то приняла решение забрать кота и помочь ему. Женщина поделилась, что сейчас кот все еще живет у нее. Он уже приходит в себя после того, как его хорошенько помыли и обработали раны.

Жительнице Сковородино удалось выяснить, что подростки подожгли этого кота баллончиком. Очевидцы подтверждали, что детей ругали, однако результатов это никаких не принесло. По словам женщины, коту сожгли усы, а также у животного по всему телу остались ожоги. В правоохранительные органы еще никто не обращался.

Напомним, что недавно в Омске покинул службу почтокот. Работники почтового отделения написали в социальные сети пост о своем уникальном сотруднике: кот приходил к отделению всегда к началу работы и очень любил спать возле свежих газет. После этого сообщения за ним все же пришла женщина с дочерью. Теперь счастливый кот отправился в новый дом. Известно, что на отделение прислали футболку для животного с эмблемой "Почта России". Сотрудники рассказали, что эта футболка достанется уже следующему почтокоту.