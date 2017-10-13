В Петербурге женщина решила взорвать футболистов FIFA

Жительница Петербурга рассказала правоохранительным органам о том, что ее знакомая готовит теракт.

11 июня сотрудникам полиции женщина сообщила, что ее знакомая в Петербурге решила взорвать футболистов и болельщиков. Согласно данным анонимного источника, теракты планировались как в Питере, так и в столице России. Однако точное место, где это могло бы произойти, назвать никто не смог.

В мерах безопасности сотрудники полиции проверили все места, где планируются мероприятия Чемпионата мира по футболу. Никаких опасных вещей ни в гостиницах, ни на стадионах не обнаружили. Полицейские нашли ту самую "террористку". Она уже дала свои показания. Правоохранительные органы решают вопрос о привлечении женщины к уголовной ответственности. Известно, что она давала лживые сведения о планировании теракта в Неве.

Напомним, что недавно в Петербурге футбольные фанаты из Америки и Египта лишились своих вещей. Житель Америки потерял свой бумажник, а турист из Египта - весь свой багаж. Оказалось, что во время отдыха у американца неизвестный украл 300 долларов и две банковские карты. Когда он пытался заблокировать одну из карт, то стало известно, что 1500 долларов с нее уже сняли. В тот же день к полицейским обратился египтянин. По его словам, прямо на центральной площади у него украли багаж, где также были паспорта его и его товарища.