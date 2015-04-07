Возле Криводановки машина сорвалась в реку: все пассажиры погибли

Неподалёку от населённого пункта Криводановка в Новосибирской области произошло происшествие с летальным исходом. Сообщается, что водитель серого легкового автомобиля, вероятно, не справился с управлением.

Транспортное средство сорвалось вместе с семьёй внутри в реку с обрыва, перевернувшись на крышу. Очевидцы сообщают, что погибло четыре человека, среди них девочка полутора лет. По предварительным данным, автомобиль уже находится вне реки вместе с пассажирами.

Представители местной полиции на данный момент не прокомментировали случившееся. Началось расследование аварии, причины уточняются. Тем временем неравнодушные односельчане начали добровольный сбор средств на похоронную церемонию и материальную помощь для единственного оставшегося в живых члена семьи – бабушки.

Ранее сообщалось о разбушевавшейся водной стихии в Карачаево-Черкесии, смывшей переправу через реку. Вследствие инцидента почти шестьдесят человек были лишены возможности возврата на другой берег.