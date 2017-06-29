Умер известный кардиохирург Яков Бранд

12 июня в НИИ им. Склифосовского умер кардиохирург Яков Бранд. Ему было 63 года.

Сообщается, что только недавно Яков Бранд начал страдать сердечной недостаточностью. Проходить лечение он решил в своем институте. Лишь недавно, в конце мая, состояние врача стало ухудшаться. Это стало причиной того, что его срочно госпитализировали для должного лечения. Утром 12 июня стало известно о том, что в родном институте у Якова Бранда остановилось сердце. В НИИ им. Склифосовского Бранд был главой отделения неотложной кардиохирургии.

За свою жизнь Яков Бранд сделал огромный вклад в развитие российской медицины. Он был назван заслуженным врачом Российской Федирации и доктором медицинских наук. До 2010 года его можно было увидеть на телеканале НТВ, где он работал ведущим программы "Без рецепта". Передача посвящалась фактам о медицине, многих заболеваниях, а также о лекарственных препаратах и методах излечения пациентов. Стоит отметить, что именно Яков Бранд основал благотворительный фонд "Золотые сердца".