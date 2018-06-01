Полиция установила, кому принадлежал затонувший в Волгограде катамаран

В Волгограде правоохранительные органы выяснили, что затонувший катамаран в трагедии на Волге принадлежал бывшему чиновнику.

Известно, что речной транспорт был зарегистрирован на имя Хахалева. По словам представителей следственного отделения, владелец затонувшего катамарана был судим и уже отбыл свой срок наказания за преступление. Сообщают, что в результате трагедии погиб хозяин катамарана и его близкий друг, который только недавно отмечал свой день рождения. Также погибли и другие люди, которые в этот момент были на борту для речной прогулки.

Напомним, что эта трагедия произошла вечером, примерно в 22:00, 11 июня. Тогда в катамаран, на котором в тот момент было приблизительно шестнадцать человек, столкнулся с баржей. Изначально было объявлено, что в трагедии погибли десять пассажиров. Вот только несколько человек еще не нашли. По этой причине спустя некоторое время список жертв, пострадавших в этом происшествии продолжает увеличиваться.