МЧС поделилось снимками поднятого со дна Волги катамарана в Волгограде

Сотрудники МЧС сообщили, что поисковая операция на Волге завершена, затонувший катамаран уже подняли со дна на берег. С тем, что осталось от прогулочного судна, любой желающий может ознакомиться на сайте спасателей, где и разместили фото.

Напомним, ранее сотрудники МЧС рассказывали о том, что переполненный водой катамаран при подъеме на поверхность начал "трещать по швам", потому водителю крана приходилось работать буквально с ювелирной точностью. Благо, прогулочное судно не развалилось на части, а что от него осталось, спасатели показали на своем сайте.

Отмечается, что катамаран оказался на поверхности примерно в 9:30 по местному времени, сразу же после этого была прекращена поисковая операция. Теперь расследование инцидента будут заниматься сотрудники полиции, уже было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности во время управления водным транспортом.

Стоит отметить, что ведомство также отчиталось об итогах поисковой операции. Всего погибли 11 человек, спасти удалось только пятерых, трое из которых в настоящий момент пребывают в больнице, а еще двое предпочли отказаться от услуг медиков.