В Одессе украли кота Жванецкого

Пресс-служба патрульной полиции в Одессе сообщила о том, что вандалы украли скульптуру "Кот Моррис".

Известно, что уже ведется расследование по делу происшествия и решают вопрос касательно возбуждению уголовного дела по статье "кража". Скульптура была размещена на окне здания, где находится Всемирный клуб одесситов. Кота изобразили лежащим на портфеле известного юмориста. Любимый кот Михаила Жванецкого был сделан из полиэфирной смолы, акрила. Полагают, что при краже из-за действий правонарушителей скульптура могла бы разрушиться.

Напомним, что эта скульптура была построена в рамках акции "Одесские коты". Изначально планировалось поставить скульптуру в день рождения Михаила Жванецкого, однако тогда этому помешала неблагоприятная погода. Организаторы акции показали кота Морриса юмористу с помощью интернета. Тогда Михаил очень был удивлен. Скульпторы были рады тому, что кот Жванецкому очень понравился. К слову, помимо этого кота в планы входило уставить еще около 30-40 подобных работ по всему городу. Интересно, что эту акцию спонсировали сами жители города.