СМИ: На затонувшем в Волгограде катамаране отдыхали сотрудники ГИБДД

Спасательная операция в Волгограде была прекращена. Из Волги подняли потерпевший бедствие катамаран, в нем же и обнаружили женщину, которая считалась без вести пропавшей.

Как известно, сотрудники МЧС и правоохранители целый день в Волгограде работали над делом столкновения катамарана и грузовой баржи в Волге. Удалось установить личности как погибших 11 человек, так и пятерых спасенных. Удалось выяснить, что на затонувшем катамаране вместе с семьями отдыхали двое сотрудников ГИБДД, у одного из них был день рождения, для празднования которого и сняли прогулочное судно. Все они числятся в списке погибших.

В настоящий момент операция по спасению была завершена, катамаран подняли из Волги на сушу.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что катамараном управлял скандально известный экс-депутат Волгоградской городской Думы, который отбывал наказание в виде лишения свободы за хулиганство и изнасилование.