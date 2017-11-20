"Доказал": В Ростове мужчина во время застолья ударил гостя табуретом

Пытаясь доказать свою правоту, хозяин квартиры схватился за табурет и нанес им гостю несколько ударов по голове. Примечательно, что от госпитализации пострадавший отказался и дальше продолжил празднование.

Как стало известно, в Ростове 46-летний мужчина решил заглянуть в гости к своему товарищу, который проживает на улице 339-й Стрелковой Дивизии. По случаю встречи мужчины решили устроить праздничное застолье и изрядно "заправились" спиртными напитками. В ходе мирной беседы между ними внезапно начали возникать споры, когда хозяин квартиры пытался доказать, что его мнение является истинно верным.

Устав от того, что товарищ отказывается разделять его точку зрения, мужчина схватил табурет и несколько раз ударил им по голове гостя. Тот потерял сознание и тогда мужчина решил вызвать скорую помощь. Медики прибыли на место происшествия, привели пострадавшего в чувство и обработали рану на голове, после чего предложили поехать в больницу. Тот отказался от госпитализации, сел за стол и вновь продолжил распивать алкогольные напитки.