Снаряды фейерверка начали пускать в парке 30-летия ВЛКСМ уже до начала праздника, 11 июня. По какой-то причине один из них под конец представления полетел в сторону зрителей.

В Омске салют на День России попал мальчику в голову. Подробнее о произошедшем рассказали местные СМИ. Как сообщается, пострадавшим оказался ребенок, который вместе с семьей пришел посмотреть на представление. В половину 11 вечера организаторы начали пускать салют. Один из них полетел слишком низко и взорвался недалеко от места, где находились зрители.

Как рассказал отец пострадавшего мальчика, кроме него все успели увернуться. Ребенок получил травму головы от железного предмета, который отскочил к нему после взрыва. Тем не менее, ранение было не слишком серьезное. Сразу после инцидента на место вызвали бригаду медиков, которая забрала мальчика для оказания помощи стационарно. Известно, что у него диагностировали рану головы, однако из больницы его отпустили в тот же день.