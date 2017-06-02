В Болгарии пятилетний россиянин выпал из окна

В Болгарии случился инцидент с российской семьей: бабушка оставила внука одного дома и это закончилось происшествием.

Известно, что родители ребенка находятся в России, на своей Родине. Бабушка осталась в Болгарии со своим внуком. Однажды она вышла из дома, чтобы пойти в магазин за покупками. В этот момент пятилетний мальчик решил выйти на балкон. В результате он упал вниз с пятого этажа. Пострадавшего ребенка тут же отвезли в больницу для получения нужной медицинской помощи. По словам врачей, у мальчика переломы ног, таза и травму лёгких. Сейчас он идет на поправку. Сообщается, что жизни ребенка ничего не угрожает.

Напомним, что недавно в поселке Краснобродский произошел похожий инцидент. Там молодой парень в возрасте 29-лет погиб после того, как упал вниз с четвертого этажа. К несчастью, от тяжелых травм пострадавший умер на месте трагедии. Очевидцы произошедшего вызвали патрульных полицейских и "скорую помощь". Правоохранительные органы проводят расследование для выяснения причины случившегося.