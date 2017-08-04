В Волгограде продолжается опознание погибших при столкновении катамарана и баржи

Все пострадавшие на данный момент находятся в больнице, разыскивается женщина, которая в настоящий момент числится пропавшей без вести.

Как известно, в ночь на 12 июня в Волгограде 12-местный катамаран, на борту которого находились как минимум 16 человек, столкнулся с грузовой баржей. В результате страшного ЧП погибли 10 человек, еще 5 ранены и находятся в больнице, а одна женщина числится в списке пропавших.

Ранее сотрудники МЧС публиковали список людей, которых удалось спасти, многие получили обморожение, ушибы и ссадины. В настоящий момент сотрудники МЧС и правоохранители занимаются опознанием погибших, разыскиваются их родственники для участия в экспертизе и передачи тел.