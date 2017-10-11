В Таганроге рыбак убил знакомого и утопил труп

В Таганроге на пляже обнаружили труп. Отдыхающие вызвали сотрудников полиции.

Согласно версии следствия, двое мужчин решили вместе отправится на рыбалку. Они распивали алкогольные напитки. В состоянии опьянения рыбаки начали ссориться. В результате один ударил другого тупым предметом в области головы. От тяжелой травмы пострадавший умер сразу на месте происшествия. Преступник решил скрыть следы убийства: он привязал к трупу камни и просто выбросил тело за борт.

Уже через несколько дней волны принесли труп к пляжу, где отдыхали люди. Там жители и обнаружили мертвое тело мужчины. После некоторых расследований сотрудники правоохранительных органов выяснили личность убийцы. Сейчас обвиняемый задержан и находится в СИЗО.

Напомним, что недавно в Мончегорске хозяин дома убил не званного гостя. Согласно информации следствия, мужчина сидел в гостях у товарища. Они распивали алкогольные напитки. Спустя некоторое время хозяин дома попросил гостя удалиться, на что тот сразу же ответил отказом. Завязалась драка, в ходе которой хозяин жилища выгнал товарища на лестничную клетку. После многих ударов не званный гость упал и ударился головой, после чего тут же умер. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье "убийство по неосторожности".