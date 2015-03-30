Записка о бомбе экстренно посадила самолёт до Чикаго в Ирландии

Американский авиалайнер от United Airlines совершил вынужденную экстренную посадку в Шэнноне, не долетев до Чикаго.

Причиной такого решения стала потенциальная угроза взрыва. Сообщается, что в кабинке санузла воздушного судна была найдена записка. В ней говорилось о взрывном устройстве, которое предположительно находилось в самолёте.

Вследствие подозрительного послания от неизвестного командир рейса приземлился на территории Ирландии для тщательного досмотра судна. Известно, что на борту находилось двести четырнадцать человек.

На месте приземления представители полиции подробно исследуют авиалайнер и занимаются допросом пассажиров. По предварительным данным, потенциально опасных устройств не было обнаружено.

Ранее сообщалось о несчастном случае в одном из франкфуртских аэропортов – во время транспортировке на буксире произошло возгорание пассажирского авиалайнера Airbus A340-300. Причины инцидента выясняются.