59 человек отрезано от цивилизации в Карачаево-Черкесии

В околицах населённого пункта Карт Джурт произошла неприятная ситуация, вследствие которой пострадала группа туристов.

Сообщается, что после повышения уровня воды была смыта переправа через реку Худес, через которую на другой берег проехали путешественники. Когда люди собрались возвращаться обратно, то были лишены такой возможности и оказались отрезанными от цивилизации – есть только домики пастухов и места, где находится скот.

МЧС Карачаево-Черкесии отреагировало на сложившееся положение и решило эвакуировать в первую очередь женщин с детьми завтра утром. Мужчины отказались от эвакуации без транспортных средств и готовы ожидать снижения уровня воды в реке либо ремонта моста, что является трудной задачей для выполнения в ближайшее время.

Всего в плену ситуации оказалось пятьдесят девять человек, из них одиннадцать мужчин, остальные - женщины и дети. На данный момент все потерпевшие обеспечены питанием и питьевой водой.