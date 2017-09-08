В Петербурге владелец кафе "Шаверма" открыл охоту на крыс с травматом

Оказалось, что рассерженный хозяин кафе "Шаверма" открыл охоту на крыс, которые атаковали его заведение и мешали ему спокойно работать. Инцидент произошел на главной ресторанной улице Петербурга.

Как стало известно, в ночь на 11 июля на улице Рубинштейна начали раздаваться выстрелы. Перепуганные жители сообщили о происшествии в полицию, отметив, что стрельбу ведет кавказец около кафе "Шаверма". Прибывшие на место инцидента правоохранители смогли выяснить, что 54-летний мужчина, который открыл стрельбу, является владельцем заведения.

В ту ночь его одолели крысы, на которых он решил открыть охоту при помощи травматического пистолета. Он отпугивал грызунов, которые не только мешали осуществлять нормальную работу заведения, но и доставляли немало хлопот.

Во время задержания у мужчины изъяли травмат ИЖ 79-91, на который у него имелось разрешение, кроме того, в отношении владельца "Шавермы" составили протокол.

Напомним, на время проведения ЧМ-2018 в России запрещено пользоваться травматическим оружием.