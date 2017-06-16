В Сыктывкаре молодой отец систематически избивал свою 7-летнюю дочь

О происходящем в полицию сообщили соседи девочки. Именно к ним школьница обратилась за помощью после очередного избиения.

Как стало известно, 33-летний житель Сыктывкара систематически избивал свою 7-летнюю дочь, а также подвергал ее психическому насилию, из-за чего школьница постоянно пребывала в стрессовом состоянии. Отмечается, что поднять руку на дочь молодой отец мог абсолютно по любому поводу, кроме того, он часто обижал и обзывал девочку.

В один прекрасный день мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения ив очередной раз избил дочь. Как только он уснул, школьница осталась без присмотра и сразу же бросилась на помощь к соседям. У них она пробыла несколько часов, соседи заметили следы насилия на ее теле и тут же обратились в полицию.

В тот же день жителя Сыктывкара задержали, его обвинили в истязании несовершеннолетней и невыполнении родительских обязанностей. Возбуждено уголовное дело, которое уже было передано в суд.