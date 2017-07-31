В Петербурге водитель после ссоры в баре наехал на толпу людей

В инциденте погиб один человек. Водитель фургона, наехавший на толпу посетителей бара, уже задержан.

Как сообщается, в ночь на 11 июня в одном из пивных баров Петербурга 33-летний мужчина поссорился с посетителями питейного заведения. Сам он находился в нетрезвом состоянии. Мужчина вышел из бара и сел за руль своего фургона ГАЗ.

По информации СМИ, из бара вышли посетители, поссорившиеся с мужчиной. Он завел свой транспорт и наехал на людей. В результате, один человек погиб на месте происшествия. Его трое друзей получили травмы. И погибшему, и пострадавшим примерно 30 лет.

Полиция уже задержала мужчину, подозреваемого в причастности к данному инциденту. Против него возбудили уголовное дело сразу по двум статьям. Следствие расследует произошедшее, инкриминируя мужчине убийство и покушение на убийство. Детали инцидента уточняются.