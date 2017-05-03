В Афганистане подорвался террорист-смертник, число жертв достигло 13 человек

Еще более 30 человек получили травмы. Смертник привел в действие механизм взрывчатки у дверей здания министерства по восстановлению и развитию сельских районов в Кабуле.

Издание Reuters сообщает о том, что ответственность за теракт на себя уже взяли боевики из террористической группировки ИГИЛ*, которая в РФ признана незаконной. Взрыв случился примерно в 13:00 по времени Афганистана (11:30 по времени Москвы).

По предварительным данным сил безопасности Афганистана, террорист взорвал самодельное устройство. Во время взрыва из здания выходили сотрудники министерства. Скончались 12 человек, позже стало известно о еще одном погибшем.

Данный теракт стал вторым инцидентом за сегодняшний день. В этот же день на востоке Афганистана в провинции Нангархар террорист взорвал устройство, в результате чего были травмированы 15 человек. После того, как смертник привел в действие взрывчатку у здания Управления по вопросам образования, террористы прорвались внутрь. Там их нейтрализовали силы внутренней безопасности.