Во Флориде мужчина открыл стрельбу и взял в заложники детей

В американском штате Флорида третий день продолжаются переговоры между спецназом и уроженцем города Орландо.

Известно, что в воскресенье представители правопорядка приняли вызов от женщины, ставшей жертвой бытового насилия. Во время попыток полицейских задержать нарушителя тот начал стрелять из пистолета. Вследствие инцидента один из сотрудников был госпитализирован, врачи сделали всё зависящее для того, чтобы пострадавший выжил.

После этого злоумышленник закрылся в собственном доме, захватив в заложники четырёх детей. По предварительным данным, годовалый малыш и трое мальчиков от семи до двенадцати лет являются его родными.

На данный момент отряд специального назначения пытается найти компромисс со злоумышленником для освобождения детей.