В ЯНАО в лесу обнаружили останки пропавшего ранее мужчины

В Ямало-Ненецком автономном округе России нашли останки тела мужчина. Предположительно, им был пропавший ранее 42-летний житель города Муравленко.

Сотрудники Главного управления МВД по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщают о случае, в ходе которого обнаружили в лесу останки мужчины. Согласно данным, которые они предоставляют, им мог быть пропавший ранее города Муравленко.

О пропавшем СМИ сообщали немногим ранее. Родившийся в 1976 году мужчина проживал по улице Новоселов. Отмечается, что останки, которые были найдены близ поселка Сосновый бор, по описанию совпадают с приметами исчезнувшего мужчины. На данный момент труп изъяли и отправили в морг. Позже сотрудники полиции сообщат дополнительную информацию.