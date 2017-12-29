В Петербурге в собственной ванне пенсионер нашел труп приятельницы

Ничего о произошедшем 64-летний петербуржец не помнит, однако подозревает, что он сам мог убить свою знакомую.

Как стало известно, в понедельник, 11 июня, в Невском районе Петербурга пенсионер обнаружил труп своей приятельницы. Примечательно то, что женщина покоилась в его собственной ванной, однако как она там оказалась, мужчина не мог вспомнить. Он рассказал правоохранителям, что 9 июня женщина пришла к нему в гости и они вместе распивали спиртные напитки.

Когда пенсионер был уже изрядно пьян, он вдруг поругался с подругой и ушел спать, а что было дальше не помнит. После застолья он больше не видел свою подругу до тех пор, пока случайно не наткнулся на ее труп в ванной.

На теле погибшей имеются многочисленные ножевые ранения, 64-летний мужчина подозревает, что убийцей может являться именно он. В настоящий момент подозреваемый задержан, по факту произошедшего ведется расследование.