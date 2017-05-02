В Мордовии беременная двойней женщина сломала ребра своей сопернице

Женщина узнала, что у ее мужчины появилась любовница. Без колебаний она отправилась домой к сопернице и, без разбирательств и выяснений, избила ее так, что потерпевшая попала в больницу.

Как сообщается, в одном из поселком Мордовии женщина, беременная двойней, избила свою соперницу и сломала ей ребра. Узнав о том, что ее мужчина может иметь некую связь с другой, беременная ревнивица решила сразу же выяснить отношения.

Женщина отправилась в дом к своей сопернице, которая живет на соседней улице. Там она не стала пытаться поговорить с конкуренткой. Беременная женщина избила соперницу настолько сильно, что той понадобилась помощь врачей.

Дело дошла до суда. Во время рассмотрения инцидента судья учел то, что женщина находится в положении. Исходя из того, что обвиняемая беременна, суд постановил привлечь ее к наказанию в виде выплаты штрафа. Так, беременная двойней женщина, сломавшая ребра своей сопернице, выплатит пострадавшей 5 000 рублей.