В Москве взорвался и загорелся жилой дом: есть жертвы

Сегодня в одном из многоэтажных жилых домов Москвы произошёл взрыв с дальнейшим возгоранием вследствие, по предварительным данным, неправильного хранения газового баллона в одной из квартир.

Сообщается, что в доме на 1-й Дубровской улице произвели эвакуацию более сотни человек. Один человек скончался, ещё двое жителей были лишены возможности выбраться из квартир самостоятельно, поэтому потребовалась помощь спасательной службы.

Предварительно известно, что несущие конструкции здания не повреждены, но взрывная волна выбила окна и двери.

На данный момент пожар был ликвидирован, жертв с летальным исходом нет. Известно, что возгорание охватило сорок квадратных метров. На месте происшествия работают следователи для выяснения окончательной причины.

Ранее сообщалось о том, что подобный инцидент произошёл на краснодарской автомойке, площадь которой составляет четыреста пятьдесят метров. Согласно данным МЧС, возгорание обошлось без жертв и пострадавших.