В Омске пьяная компания оставила совят без матери, застрелив ее

Теперь неравнодушные жители разыскивают хорошие руки, в которые можно было бы передать оставшихся без мамы птенцов. Отмечается, что совята уже вторые сутки голодные и ожидают свою мать.

Как стало известно, жители Омска рассказали в социальных сетях о том, что пьяная компания застрелила сову, у которой осталось трое маленьких птенцов. Мужчина рассказал о том, что на даче у его соседа жила сова и никогда никому не мешала своим "уханьем", однако с приходом лета все изменилось.

На дачах стали собираться люди, которые громко слушали музыку, жарили шашлыки и распивали спиртные напитки. Видимо, кому-то из них помешала сова и ее застрелили из ружья. Теперь без матери остались три маленьких совенка, которым не могут найти дом. Они уже второй день выглядывают свою маму и скоро умрут от голода, а соседи не знают, как им помочь.

Мужчина звонил в сад юннатов, однако принять птенцов отказались, так как у них нет такой возможности. Теперь омичи начали искать в интернете тех, кому можно передать совят.