В преддверии ЧМ-2018 на въезде в Москву усилили меры безопасности

Для этого на пересечении с МКАД разметили блокпосты с дежурными автоинспекторами. Досмотр транспорта, въезжающего в Москву, будет усилен.

Как сообщается, в преддверии ЧМ-2018 для усиления безопасности были приняты временные меры. В ГИБДД и других ведомствах информацию пока что официально не подтверждали, однако автолюбители уже рассказали о том, что увидели на въезде в Москву.

Так, на пересечении с МКАД очевидцы заметили новые блокпосты. Помимо этого, досмотр машин был усилен, у водителей стали проверять паспорта. По словам очевидцев, на Волгоградском проспекте и кольцевой автодороге появились автомобили ГИБДД, специальные ограждения и пункты досмотра.

Местные СМИ пишут о том, что такие меры связаны с грядущим мундиале. В Москву приедут много иностранных болельщиков и футболистов, так что об их безопасности полиция решила побеспокоиться заранее. Тем не менее, в правоохранительных органах информацию об усилении мер безопасности не комментировали.