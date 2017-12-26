Россиянина депортируют из Индии за сексуальные игры на улице с местной жительницей

Россиянин страстно обнимался со своей спутницей прямо на улице и едва не занялся с ней сексом, его остановили сотрудники полиции. Примечательно, что в Индии запрещено не только целоваться, но и обниматься и всячески проявлять чувства на публике.

Как стало известно, в Мумбаи задержали гражданина России, который у здания правительства штата Махарашта устроил сексуальные игры с местной жительницей. Парочка уютно расположилась на бетонном блоке, где обнималась и целовалась на виду у случайных прохожих. Дело едва не дошло до секса, ведь женщина то и дело обвивала ногами мужчину, а ее платье периодически поднималось вверх.

Данное безобразие заметили сотрудники полиции, которые и задержали любвеобильную парочку. Как оказалось, у гражданина России просрочена виза и паспорт, уже в скором времени его могут депортировать из страны.

Что же касается его спутницы, то ее ожидает не менее жестокое наказание. Они нарушили закон, запрещающий проявлять чувства на людях, теперь правоохранители разыскивают родственников 30-летней местной жительницы.