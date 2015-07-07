Инцидент произошел на глазах у десятков отдыхающих, некоторым из которых удалось заснять произошедшее на свои смартфоны. После ролик был опубликован в одном из пабликов социальной сети "ВКонтакте".

В сети появилось видео смертельного падения полицейского-экстремала‍ в Хакасии. Несчастный случай произошел на берегу Калининского карьера. Мужчина расправил парашют и привязал его к водному мотоциклу. Поток ветра поднял его на высоту, однако спустя несколько секунд стремительно понес вниз. Падение пришлось не на воду, а на берег. Пострадавший получил множество серьезных трамп и погиб на месте.

Известно, что им оказался майор МВД, который работал в Отделе по борьбе с экономическими преступлениями по Абакану. Местные СМИ пытались взять интервью у руководства на его бывшем месте работы, однако там предоставлять какую-либо информацию отказались. Тем не менее, удалось также выяснить, что несчастный случай произошел, когда мужчина был в отпуске и поехал на пляж вместе с семьей и друзьями. У него осталась вдова с двумя детьми.