В Серпухово женщину изнасиловали сразу трое мужчин

Пострадавшая сразу же обратилась в полицию и рассказала обо всех подробностях инцидента. Она также отметила, что не успела запомнить приметы нападающих.

Как стало известно, в ночь на 10 июня в отделение полиции пришла жительница Серпухово, которая рассказала о том, что стала жертвой изнасилования. По ее словам, как только она вошла в подъезд и стала подниматься по лестнице, на нее тут же набросились трое мужчин и начали раздевать. Несмотря на сопротивления со стороны жертвы, они все же ее изнасиловали, после чего сразу же сбежали с места происшествия.

Жертва изнасилования моментально пошла в полицию, где и рассказала о произошедшем. Она отметила, что в темноте не могла рассмотреть лица нападающих, однако уверена, что ее насиловали трое мужчин. По факту произошедшего ведется проверка, правоохранители разыскивают предполагаемых насильников.