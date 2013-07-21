В Казани нашли мумию женщины в мусорном контейнере

Страшная находка была сделана в Советском районе Казани, неподалеку от дома по улице Халитова. По некоторым данным, женщина скончалась около полугода назад.

Как стало известно, ранним утром 9 июня в мусорном контейнере около дома по улице Халитова обнаружили труп, который уже превратился в мумию. Очевидцы вызвали на место происшествия сотрудников полиции, которые в ходе следствия установили, что мумифицированный труп принадлежит женщине, ее смерть наступила около полугода назад.

В настоящий момент происшествием заинтересовался Следственный комитет Казани, он инициировал расследование, сейчас эксперты работают над установлением личности погибшей и выясняют точную причину смерти женщины.