Под Новгородом водитель сбил медведя на трассе М-11

По данным выжившего управляющего автомобилем Lada Kalina, животное резко выскочило на автодорогу, так что он не успел затормозить.

Сотрудники Главного управления МВД по Новгородской области сообщают о случае, в ходе которого водитель сбил медведя на трассе М-11. Согласно данным, которые они предоставляют, инцидент был зафиксирован на 526 км платной автодороги, автомобиль направлялся в сторону Москвы.

О ДТП стало известно после публикаций фотографий с места событий в одной из групп социальной сети "ВКонтакте. На снимках видны не слишком сильные повреждения транспортного средства: разбит передний бампер и обе фары.

Пользователи сети предоставили информацию о том, что после аварии медведь не выжил. Также они предположили, что количество подобных случаев продолжает расти из-за выпиливания лесов, а также прокладывания новых дорог, в результате чего "зверью" просто некуда деваться.