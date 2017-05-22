«Соблазнял скидками»: пластический хирург насиловал пациенток, пока те были под наркозом

По словам одной из пациенток, она очнулась и поняла, что ее насилует хирург, но сопротивляться ей не удавалось из-за наркоза. Оказалось, что за свою карьеру 53-летний врач успел изнасиловать еще пять своих пациенток.

Как сообщается, инцидент случился в Швеции. В городе Мальме одна из пациенток пластического хирурга обратилась в полицию с заявлением о том, что врач ее изнасиловал. По словам пострадавшей, она очнулась после операции и увидела, что ее насилует хирург. Противостоять насильнику 24-летняя девушка не могла, так как ее тело находилось под наркозом.

Правоохранительные органы инициировали проверки, в ходе которых было установлено, что хирург насиловал не одну пациентку. Полисмены выяснили, что врач совершал сексуальные действия еще с пятью пациентками, пользуясь их бессознательным состоянием, вызванным наркозом.

Пострадавшие рассказали, что выбрали именно этого хирурга из-за того, что тот «заманил скидками». Врач обещал операцию по выгодной стоимости, но, как оказалось, в этом он имел выгоду еще и для себя. Девушки получили операцию по сниженной цене, а тот насиловал их под наркозом. По данным из СМИ, хирург может лишиться лицензии на врачебную деятельность. Помимо этого, дело продолжает расследоваться, за преступление ему может грозить тюремный срок.