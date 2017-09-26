"Жуткая вонь": В Белоруссии у пенсионерки изъяли 76 больных котов

Такое количество кошек пенсионерка объяснила отсутствием средств на стерилизацию. Всех больных котов изъяли у пенсионерки и отправили в спецприемник на лечение.

Как стало известно, буквально недавно сотрудники полиции Белоруссии прибыли в квартиру к пенсионерке, на которую неоднократно жаловались соседи. Дело в том, что в подъезде стояла невыносимая вонь, которая резала глаза и исходила из квартиры пожилой женщины, так как она держала большое количество котов.

Примечательно, что жалобы начали поступать еще с 2010 года, однако в квартиру спецслужбам попасть так и не удалось, так как пенсионерка отказывалась пускать к себе "посторонних". В этом году была создана специальная комиссия, в состав которой вошли сотрудники полиции, санитарных и коммунальных служб, горадминистрации и РОЧС. Как только проверяющим удалось попасть в квартиру, они оказались в полном шоке.

Пол был весь усыпан фекалиями, везде грязь и резкий запах аммиака, который в буквальном смысле выедал глаза. Как оказалось, в квартире пенсионерки проживали 76 котов, которые находились в ужасном состоянии. Многие из них были больны и даже не передвигались по квартире, у животных обнаружили блох, некоторые коты были агрессивны. Пожилая женщина отметила, что у нее нет средств на стерилизацию котов, а новорожденных котят раздавать и убивать было жалко.

Комиссия приняла решение изъять животных и отправить их на лечение в спецприемник, а в отношении пенсионерки составили протокол за ненадлежащий уход за животными.