В Москве трое хулиганов жестоко избили водителя скорой за отказ дать таблетку

Отмечается, что на месте происшествия находился и четвертый молодой человек, который сначала молча наблюдал за происходящим, а потом начал оттаскивать от водителя скорой помощи своих товарищей.

Как стало известно, в воскресенье, 10 июня, в Москве бригада скорой помощи отправилась на вызов на улицу Яблочкова. Как обычно, медики поднялись в квартиру к пациенту, а в автомобиле остался только водитель кареты скорой помощи. Внезапно к нему подошли трое молодых парней и стали просить таблетку, после отказа они принялись царапать машину.

Водитель скорой помощи вышел из машины для того, чтобы отогнать хулиганов и между ними произошла словесная перепалка, в результате которой дебоширы набросились на мужчину. Они начали избивать мужчину, он попытался убежать, однако его догнали, повалили на землю и принялись жестоко наносить удары руками и ногами по телу и голове.

Какое-то время за происходящим просто наблюдал четвертый парень из компании хулиганов, однако, видимо осознав, что в машине имеется видеорегистратор, принялся оттаскивать своих друзей от водителя.

В настоящий момент правоохранители задержали всех троих подозреваемых, их предъявлено обвинение. О состоянии здоровья пострадавшего водителя ничего не сообщается.