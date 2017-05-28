Педофил чуть не изнасиловал школьницу в метро Петербурга

Отмечается, что школьница незамедлительно пожаловалась своему отцу, который тут же отправился в полицию. Вскоре подозреваемого в педофилии удалось задержать.

Как стало известно, днем в субботу 14-летняя жительница Петербурга спустилась в метро, где внезапно дорогу ей преградил взрослый мужчина. Он отказывался пропускать подростка и попытался совершить в отношении нее действия сексуального характера, демонстрируя половые органы. Все же школьнице удалось вырваться и она сразу же по приезду домой обо всем рассказала своему отцу.

Не теряя ни минуты, мужчина схватил дочь и повел в полицию, где и рассказал о педофиле. Вскоре правоохранителям по горячим следам удалось задержать предполагаемого педофила. Им оказался 54-летний житель Невского района. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного, который чуть не изнасиловал девочку в метро.