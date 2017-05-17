В Мурманске на мусорнике нашли обгоревший труп

Отмечается, что на теле погибшего обнаружено огромное количество ожогов. Кто и за что убил мужчину в настоящий момент выясняется.

Как стало известно, жители Мурманска в субботу, 9 мая, обнаружили около одного из мусорников города труп мужчины и сразу же вызвали на место ЧП сотрудников полиции. Отмечается, что страшная находка была сделана днем в автогородке на Молодежном проезде. На теле погибшего следователи обнаружили большое количество ожогов, словно труп вытащили из огня.

В настоящий момент правоохранителям не удалось установить личность погибшего, они занимаются расследованием по факту произошедшего. Им предстоит выяснить личность и найти родственников сгоревшего мужчины, а затем выяснить, что послужило причиной его смерти, а также была ли его смерть насильственной.