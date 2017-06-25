Смертельные игры: под Новгородом 9-летний мальчик застрелил девочку-ровесницу

Труп 10-летней девочки 9 июня нашли возле частного дома в деревне Неронов Бор под Новгородом. По данным следствия, мальчик во время игры с охотничьим ружьем случайно нажал на курок, выстрелив в свою соседку, та скончалась на месте.

Уже известно, что следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. На месте инцидента, где мальчик 9 лет застрелил свою подружку-ровесницу, работают следователи и оперативники. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося и намерены выяснить, как охотничье ружье, которое должно находиться в сейфе, оказалось в руках у детей.

Следователи выяснили, что девочка погибла по случайным трагическим обстоятельствам. Она и мальчик, живущий с ней по соседству, играли в своей деревне. Дети взяли охотничье ружье, а мальчик решил рассмотреть его поближе. Когда и он, и девочка находились рядом с оружием, мальчик случайно нажал на спусковой крючок. Прогремел выстрел, пуля попала в девочку. По предварительным данным, ребенок скончался на месте. Детали инцидента уточняются. Как отмечают СМИ, пока что не известно, кто ответит за смертельные игры детей и кому принадлежало то ружье.